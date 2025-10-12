Galindo niega tintes mediáticos en gira con el gobernador

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, defendió su participación en la reciente gira por la Huasteca Potosina junto al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la cual generó críticas en redes sociales por considerarse más mediática que operativa.

En declaraciones a medios, Galindo aseguró que su presencia obedeció a un llamado institucional para atender las zonas más afectadas por las lluvias, principalmente en el sur de la Huasteca, donde los desbordamientos de ríos y deslaves dejaron comunidades incomunicadas.

"Quiero agradecer al gobernador que me hizo partícipe de este acto de hacer presencia en los lugares de mayor crisis", señaló el edil, quien precisó que no lograron llegar hasta Tamazunchale debido a las condiciones del camino, aunque sí fueron testigos de las instrucciones de apoyo emitidas por Gallardo. Destacó además que, desde la capital, se envió un contingente de 50 elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, con víveres y equipo de rescate para colaborar en las labores de emergencia.

El alcalde también reconoció que uno de los principales problemas en la Huasteca son los asentamientos irregulares en márgenes de los ríos, lo que agrava los efectos de las lluvias. Dijo que esta situación también se repite en la capital, particularmente en la zona comunal de San Juan de Guadalupe, donde existen construcciones sin drenaje ni infraestructura hidráulica. Galindo adelantó que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se busca regularizar estos asentamientos para poder invertir en obras de contención y servicios básicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la capital potosina, aseguró que las lluvias de la última semana no provocaron afectaciones graves gracias al programa preventivo de limpieza de alcantarillas y drenajes, así como al funcionamiento continuo de los equipos de desazolve. Explicó que, aunque algunas zonas como El Aguaje y Aguaje 2000 suelen inundarse, se detectaron bardas construidas de forma irregular que impedían el flujo del agua y ya fueron retiradas.

Sobre el estado de las presas, informó que San José, Peaje y El Potosino se encuentran al 96 por ciento de su capacidad, sin requerir desfogue. Añadió que el lirio acuático en la presa San José se está retirando y trasladando a un tiradero especial, ya que contiene metales pesados que impiden desecharlo en cualquier sitio. "Estamos haciendo todo con cuidado; la mitad del lirio ya fue desalojado de manera natural", precisó.