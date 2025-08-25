logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Centros de salud en 23 estados ya cuentan con medicamentos: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum celebra la disponibilidad total de medicamentos en centros de salud gracias a las Rutas de la Salud.

Por El Universal

Agosto 25, 2025 02:35 p.m.
A
Centros de salud en 23 estados ya cuentan con medicamentos: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ayer, los 8,061 centros de salud en 23 estados ya cuentan con todos los medicamentos.

Dijo que las "Rutas de la Salud" completaron la entrega de 10,497 equipos o kits de medicamentos e insumos médicos, el cual calificó como un comienzo "buenísimo".

Sheinbaum comentó que este acuerdo de distribución de medicamentos es de acuerdo con el tamaño del centro de salud, "parece algo menor, pero fue algo que nos dimos cuenta en el proceso y que es muy importante".

"Bueno, el día de ayer todos los centros de salud tenían todos los medicamentos. En la primera semana de las rutas de la salud, perdón, del 19 al 23 de agosto se completó la entrega de medicamentos e insumos médicos de los 8 mil 061 centros de salud que hay del IMSS-Bienestar en 23 entidades", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que en cinco días de las Rutas de la Salud se entregaron 10 mil 497 equipos de medicamentos o kits de medicamentos e insumos médicos.

Las Rutas de la Salud es un sistema de distribución con el que se llevarán medicamentos e insumos médicos a los hospitales y Centros de Salud del IMSS Bienestar, están conformadas por 96 camiones de 3.5 toneladas, 38 camiones de 1.5 toneladas, 35 cajas sanitarias y 27 cajas refrigeradas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Centros de salud en 23 estados ya cuentan con medicamentos: Sheinbaum
Centros de salud en 23 estados ya cuentan con medicamentos: Sheinbaum

Centros de salud en 23 estados ya cuentan con medicamentos: Sheinbaum

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum celebra la disponibilidad total de medicamentos en centros de salud gracias a las Rutas de la Salud.

CFE ofrece Internet por $99 pesos al mes
CFE ofrece Internet por $99 pesos al mes

CFE ofrece Internet por $99 pesos al mes

SLP

El Universal

Conoce los diferentes paquetes de Internet que ofrece la CFE, así como la cobertura nacional 4.5G. Obtén más información.

El Mayo Zambada se declara culpable tras años en las sombras
El Mayo Zambada se declara culpable tras años en las sombras

El Mayo Zambada se declara culpable tras años en las sombras

SLP

El Universal

El Mayo Zambada, histórico capo del narcotráfico, se encuentra en una encrucijada legal tras años de eludir la justicia.

Sheinbaum: Desaparición de examen Comipems fue muy bueno
Sheinbaum: Desaparición de examen Comipems fue muy bueno

Sheinbaum: Desaparición de examen Comipems fue "muy bueno"

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum celebra el cambio en el sistema de admisión de educación media.