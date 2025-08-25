Centros de salud en 23 estados ya cuentan con medicamentos: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ayer, los 8,061 centros de salud en 23 estados ya cuentan con todos los medicamentos.

Dijo que las "Rutas de la Salud" completaron la entrega de 10,497 equipos o kits de medicamentos e insumos médicos, el cual calificó como un comienzo "buenísimo".

Sheinbaum comentó que este acuerdo de distribución de medicamentos es de acuerdo con el tamaño del centro de salud, "parece algo menor, pero fue algo que nos dimos cuenta en el proceso y que es muy importante".

"Bueno, el día de ayer todos los centros de salud tenían todos los medicamentos. En la primera semana de las rutas de la salud, perdón, del 19 al 23 de agosto se completó la entrega de medicamentos e insumos médicos de los 8 mil 061 centros de salud que hay del IMSS-Bienestar en 23 entidades", dijo.

Indicó que en cinco días de las Rutas de la Salud se entregaron 10 mil 497 equipos de medicamentos o kits de medicamentos e insumos médicos.

Las Rutas de la Salud es un sistema de distribución con el que se llevarán medicamentos e insumos médicos a los hospitales y Centros de Salud del IMSS Bienestar, están conformadas por 96 camiones de 3.5 toneladas, 38 camiones de 1.5 toneladas, 35 cajas sanitarias y 27 cajas refrigeradas.