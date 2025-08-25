CFE ofrece Internet por $99 pesos al mes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un servicio de telefonía móvil donde te ofrece paquetes de Internet a un precio accesible.

El de $99 pesos al mes te ofrecen acceso a 10GB de datos, llamadas y mensajes de texto (SMS) ilimitadas, accesibilidad Hotspot, redes sociales ilimitadas todo esto con 30 días de vigencia.

La red tiene cobertura de conectividad a nivel nacional, mejorando la calidad de la comunicación en todos los rincones del país con una tarjeta SIM con tecnología 4.5G.

¿Cómo saber si es compatible tu celular?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para saber la compatibilidad de tu móvil debes primero ingresar al portal web de la CFE https://cfeinternet.mx/#compatibilidad.

* Una vez que haya accedido al sitio web, haga clic en "¿Mi equipo es compatible?".

* Te enviará a una sección donde te pedirá el número IMEI.

* Si no conoce su IMEI, primero debe marcar en su dispositivo móvil donde usará la red al *#06#.

* Si tienes un dispositivo con doble SIM, la marcación deberá realizarse desde la SIM 1.

* Recuerda que el IMEI tiene 14 caracteres por lo que debes ingresarlos correctamente.

* Al ingresar te mostrará la información de tu dispositivo y si es compatible o no con la red.

La CFE cuenta con paquetes tanto por día, mensuales y anuales con precios y beneficios variados.