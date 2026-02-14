logo pulso
Nacional

Chiapas registra muerte de sarampión

Por El Universal

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Chiapas registra muerte de sarampión

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó este viernes la primera muerte por sarampión en Chiapas, entidad que ocupa el tercer lugar en número de contagios confirmados, 546 desde febrero de 2025.

En total, suman 29 decesos por sarampión en ocho entidades del país, la mayoría ocurridos el año pasado en Chihuahua (21). Las muertes se han registrado en Jalisco (2), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

Al 13 de febrero de 2026, la Ssa reportó 9 mil 478 casos confirmados acumulados entre 2025 y lo que va del 2026. 

Durante 2026, Jalisco es la entidad con más casos confirmados de sarampión, con 1 mil 765, y seguido de Chiapas con 299 contagios confirmados.

Por su parte, la administración capitalina estima alcanzar en un mes la inmunidad comunitaria en la Ciudad de México, con la aplicación de 1.6 millones de vacunas.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien precisó que desde agosto del año pasado —cuando empezó la aplicación de dosis a la población— a la fecha, se ha vacunado a un millón 62 mil 502 personas.

Es decir, para alcanzar la meta, hace falta aplicar alrededor de medio millón de dosis, mismas que se prevén aplicar de aquí a marzo, como parte de la campaña masiva que se ha echado a andar en puntos de gran afluencia.

