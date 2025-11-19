Chofer convulsiona y provoca choque con 12 lesionados en Hermosillo
El operador perdió el control del camión urbano y se estrelló contra un poste
HERMOSILLO, Son.- Un choque ocurrido la tarde del martes en el sur de Hermosillo dejó un saldo de 12 personas lesionadas, luego de que el chofer de un camión del transporte urbano convulsionara mientras conducía.
El incidente se registró alrededor de las 18:36 horas, cuando la unidad SIT-0422, perteneciente a la Línea 4 Periférico de Hermosillo, circulaba sobre el bulevar Solidaridad, a la altura de la colonia Palo Verde.
De acuerdo con el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes), el operador sufrió una crisis convulsiva que lo hizo perder el control del vehículo, el cual terminó impactándose contra un poste de electricidad que quedó recargado sobre la unidad.
En el lugar, cuerpos de emergencia atendieron inicialmente a tres personas, aunque más tarde se confirmó que el total de lesionados ascendió a 12, incluido el chofer.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Todas las personas afectadas están recibiendo atención médica.
El Imtes señaló que el camión cuenta con seguro vigente y la aseguradora ya trabaja en el caso.
La dependencia mantiene comunicación con la empresa concesionaria para garantizar que los lesionados reciban la atención necesaria, en coordinación con la Secretaría de Salud.
Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer todos los detalles del accidente.
no te pierdas estas noticias
Chofer convulsiona y provoca choque con 12 lesionados en Hermosillo
El Universal
El operador perdió el control del camión urbano y se estrelló contra un poste
Falla detiene montaña rusa en Los Mochis
El Universal
Un sensor se descompuso y detuvo los carritos en plena altura
Javier Duarte busca hoy su libertad anticipada; jueza definirá si sale del Reclusorio Norte
El Universal
La FGR presentará seis testigos para frenar su liberación; el caso involucra desvíos por 61 mil millones y 71 denuncias