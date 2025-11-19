logo pulso
Chofer convulsiona y provoca choque con 12 lesionados en Hermosillo

El operador perdió el control del camión urbano y se estrelló contra un poste

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 10:04 a.m.
Chofer convulsiona y provoca choque con 12 lesionados en Hermosillo

HERMOSILLO, Son.- Un choque ocurrido la tarde del martes en el sur de Hermosillo dejó un saldo de 12 personas lesionadas, luego de que el chofer de un camión del transporte urbano convulsionara mientras conducía.

El incidente se registró alrededor de las 18:36 horas, cuando la unidad SIT-0422, perteneciente a la Línea 4 Periférico de Hermosillo, circulaba sobre el bulevar Solidaridad, a la altura de la colonia Palo Verde.

De acuerdo con el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes), el operador sufrió una crisis convulsiva que lo hizo perder el control del vehículo, el cual terminó impactándose contra un poste de electricidad que quedó recargado sobre la unidad.

En el lugar, cuerpos de emergencia atendieron inicialmente a tres personas, aunque más tarde se confirmó que el total de lesionados ascendió a 12, incluido el chofer.

Todas las personas afectadas están recibiendo atención médica.

El Imtes señaló que el camión cuenta con seguro vigente y la aseguradora ya trabaja en el caso.

La dependencia mantiene comunicación con la empresa concesionaria para garantizar que los lesionados reciban la atención necesaria, en coordinación con la Secretaría de Salud.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer todos los detalles del accidente.

