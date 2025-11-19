Nodal libra la vinculación; sigue pleito con Universal

Por falta de evidencias, el cantante Christian Nodal no es vinculado a proceso por la presunta falsificación de documentos, acusación hecha por su exdisquera Universal Music, sin embargo, continúa el proceso en civil.

La primera audiencia se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México como parte pleito legal que, desde hace un par de años, sostiene Nodal contra su exdisquera.

El pleito inició hace dos años, cuando Christian se negó a reanudar su contrato y demandó para recuperar los derechos de, al menos, 50 de sus canciones; Universal, por su parte, respondió con una contrademanda en la que presentó una carta, firmada por Cristy, donde cedían la titularidad de los temas; además acusó al cantante y a sus padres por la presunta falsificación de 32 contratos

La asistencia de Christian al reclusorio Oriente, evitó que la jueza encargada considerara una orden de aprehensión.

