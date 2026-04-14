Cierran negocios de productos chinos en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps.

, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Eldedicados a la

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causó alarma en la zona centro de, Tamaulipas, ante eldesplegado por autoridades federales.Lasy Colón fueron cerradas a la circulación en tanto elementos de la(FGR), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional,"Casa China" que estaba a punto de abrir sus puertas a los clientes.Este no es el primercontra negocios de este giro ya que anteriormente seubicado ensobre el bulevar Hidalgo en esta frontera.Se informó que los operativos se concentraron en verificar el legal ingreso deAl no cobrar con la documentación correspondiente, se procedió acolocandoque indican que el inmueble está asegurado por laen el estado bajo carpeta de investigación FED/TAM/REY/00000043/2026.Hasta la mañana de este martes lasa conocer información sobre este