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Cierran negocios de productos chinos en Tamaulipas

Operativo incluyó cierre de calles y revisión de mercancía extranjera en zona centro.

Por El Universal

Abril 14, 2026 01:21 p.m.
A
Cierran negocios de productos chinos en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps.

, abril 14 (EL UNIVERSAL).- El
cierre de negocios dedicados a la

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venta de productos chinos causó alarma en la zona centro de Reynosa, Tamaulipas, ante el operativo desplegado por autoridades federales.
Las calles Porfirio Diaz y Colón fueron cerradas a la circulación en tanto elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, cateaban el negocio "Casa China" que estaba a punto de abrir sus puertas a los clientes.
Este no es el primer operativo contra negocios de este giro ya que anteriormente se cerró un establecimiento ubicado en Plaza Real sobre el bulevar Hidalgo en esta frontera.
Se informó que los operativos se concentraron en verificar el legal ingreso de mercancía extranjera a Reynosa.
Al no cobrar con la documentación correspondiente, se procedió a clausurar el negocio colocando sellos y documentos que indican que el inmueble está asegurado por la Policía Federal en el estado bajo carpeta de investigación FED/TAM/REY/00000043/2026.
Hasta la mañana de este martes las autoridades competentesno han dado a conocer información sobre este operativo.

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