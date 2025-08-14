logo pulso
Cirugía estética termina en tragedia en Monterrey

Por El Universal

Agosto 14, 2025 12:48 p.m.
Cirugía estética termina en tragedia en Monterrey

Una joven de 25 años falleció mientras le realizaban una cirugía estética en Monterrey, Nuevo León.
La joven fue identificada como Jaqueline Yamileth Briones, originaria de Saltillo, Coahuila.
Los hechos fueron reportados cerca de las 22:00 horas en el Edificio Médico de Especialistas, ubicado sobre la calle Hidalgo, en la zona de El Obispado.
Trascendió que después de sufrir complicaciones durante la intervención, el personal médico decidió trasladar a la joven al Hospital Universitario, donde minutos después se reportó su deceso.
Se informó que la joven viajó de Saltillo a Monterrey para realizarse un procedimiento de liposucción.
Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron tanto al Centro de Especialistas, donde se realizó la cirugía, como al área de resucitación del Hospital Universitario, para interrogar a los médicos.
-----Confirman perforación de pulmón e hígado como causa de la muerte
La Fiscalía General de Justicia confirmó que la joven Jaqueline Yamileth Briones Torres murió a causa de la perforación de un pulmón e hígado durante una cirugía estética en Monterrey, Nuevo León.
A través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, se especificó que el resultado de la autopsia de la víctima de 25 años arrojó lesiones intratorácicas e intraabdominales secundarias al trayecto de un objeto punzante, mismas que provocaron laceraciones en pulmones e hígado.
La muerte de la mujer originaria de Saltillo, Coahuila fue reportada la noche del 12 de agosto en el Hospital Universitario, a donde fue trasladada por los médicos que la intervinieron.
La cirugía se realizó en el Edificio Médico de Especialistas, ubicado sobre la calle Hidalgo, en la zona de El Obispado, en Monterrey.
Se informó que Jaqueline se habría sometido a un procedimiento de liposucción y durante la cirugía presentó hemorragias que complicaron su salud en el consultorio privado.

