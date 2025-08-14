Localizan a hombre sin vida en la Col. San José
Los vecinos lo reportaron, ya que el señor no se movía
Un hombre fue localizado sin vida en la calle de Eucaliptos, de la colonia San José, en Soledad.
Los hechos se reportaron esta mañana, cerca de las 09:30 horas, cuando los vecinos lo reportaron al 911, ya que observaron que el señor no se movía.
Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes al valorarlo, determinaron que no contaba con signos vitales.
Elementos de la Guardia Vivil Municipal de Soledad , aseguraron el área, en espera de la llegada de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para el inicio de la investigación.
