Cirugías estéticas, entre trastornos dismórficos y depresión: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Entre

de las personas que se someten a cirugía plástica cosmética presentan

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, mientras que la depresión está asociada en entre 12 y 46 por ciento de los casos; además, se registran alteraciones de personalidad como la evitativa (26.9%), obsesiva (16.8%), limítrofe (11.8%), paranoide (10.9%) y dependiente (5%), alertó la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM,"De 75 a 80 por ciento de quienes se someten a una cirugía plástica cosmética presenta un, es decir, una preocupación por tener defectos físicos que para otros podrían carecer de importancia", subrayó la especialista, quien también advirtió la relación de estos padecimientos con depresión y otros trastornos de la personalidad.La experta explicó que factores comoo vello excesivo influyen en la decisión de recurrir a procedimientos estéticos, en un contexto donde else encuentra cada vez más alineado ay culturales.Indicó que desde laes fundamental conocer las, ya sean físicas o psicológicas, incluso derivadas de la, para determinar si la intervención puede contribuir a aliviar el malestar emocional.Ramos Rocha señaló que cuando existe unaimportante, las expectativas sobre los resultados suelen ser elevadas, lo que obliga al especialista a actuar con responsabilidad, brindar información clara sobre riesgos y, en su caso, objetar el procedimiento si no es conveniente.Añadió que una de las principales críticas hacia la cirugía estética es que muchas personas que recurren a ella están sanas y buscan modificar su apariencia por deseo, el cual puede transformarse en unaLa académica enfatizó que elimpacta directamente en ladel individuo, pero también está condicionado por, lo que explica la creciente demanda de estos procedimientos en diversas regiones del mundo.Y advirtió que situaciones como, desinformación o inclusopueden llevar a las personas a someterse a intervenciones complejas, fenómeno que se observa tanto en América Latina como en Asia, donde incluso se ha documentado una "occidentalización" de los rasgos físicos mediante cirugías como el agrandamiento de ojos.