Claudia Sheinbaum anuncia avances en reforma electoral
Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez revisa propuestas para mejorar sistema electoral
CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- La presidencia de la República podría presentar su iniciativa de reforma electoral en la tercera semana de enero, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.
Detalló que la siguiente semana se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, para revisar las propuestas que se recabaron de los foros realizados.
"Me voy a reunir la próxima semana para que hagamos una revisión de los foros, y qué es lo que está planteando la comisión de reforma que nombré, yo creo que la segunda, tercera semana de enero yo creo que ya estaríamos en condiciones de presentar una propuesta", dijo.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral fue creada en agosto de 2025, para elaborar la propuesta de reforma electoral.
Anteriormente, la presidenta Sheinbaum ha dicho que entre las propuestas se considerará la reducción del financiamiento de los partidos políticos y la reducción de los integrantes del Congreso de la Unión, a través de los plurinominales, entre otras.
