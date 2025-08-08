Claudia Sheinbaum asegura 'Vamos bien' rumbo a su Primer Informe de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- A unos días de presentar el próximo 1 de septiembre su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "vamos bien".

Al encabezar la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco, Jalisco, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que está contenta porque, dijo, el anhelo de cualquier presidenta o presidente de México es estar a la altura de su pueblo.

"Vamos bien. Estamos por tener ya muy pronto nuestro Informe, nuestro Primer Informe de Gobierno. Ya casi cumplimos en primer año y estamos, estoy contenta por una razón: el anhelo de un presidente, de una presidenta de México debe ser estar a la altura de su pueblo. El pueblo de México es lo más extraordinario que hay en nuestro país", dijo antes cientos de asistentes.

Acompañada por el gobernador Pablo Lemus (MC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que antes de que concluya este año se habrán inaugurado 50 nuevos hospitales públicos en todo el país, entre hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

La Mandataria federal destacó que la salud pública no es una mercancía ni un privilegio sino un derecho establecido en el artículo cuarto de la Constitución.

"A diciembre de este año, entre hospitales del IMSSS, el ISSSTE y del IMSS-Bienestar, vamos haber inaugurado 50 nuevos hospitales, de octubre del 24 a diciembre del 25, y este año estamos iniciando 10 hospitales nuevos, y vamos a ir ando la capacidad hospitalaria.

"La salud pública no es una mercancía que solamente el que pueda pagar tenga acceso, no es un privilegio para ningún mexicano o mexicana. El acceso a la salud pública es un derecho constitucional establecido en el artículo Cuarto, y a los gobiernos nos corresponde garantizar ese acceso a la salud, por eso estamos empeñados en rescatar las instituciones públicas que fueron abandonadas durante el periodo neoliberal ese que ocurrió en 1982 a 2018, un periodo donde privatizaron todo".