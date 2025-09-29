logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la asistencia de medio millón de personas en sus informes de gobierno

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 01:52 p.m.
A
Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que este fin de semana alcanzó a rendir cuentas al estado 30 de la República, como parte de su Primer Informe de Gobierno y en "una experiencia muy emotiva".

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que cerca de medio millón personas han asistido a los informes.

Apuntó que el próximo miércoles asistirá a Morelos a entregar su informe de rendición de cuentas, para cerrar el domingo 5 de octubre en un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Ha sido una experiencia muy motivadora, muchísima gente en todos los estados de la República. Ha sido una experiencia muy emotiva", expresó al agradecer a quienes han asistido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es inédito", añadió al referir que es la primera vez que una persona titular del Ejecutivo federal hace su informe en cada estado.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno
Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno

Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la asistencia de medio millón de personas en sus informes de gobierno

Claudia Sheinbaum Pardo aborda desabasto de insumos en hospitales de Pemex
Claudia Sheinbaum Pardo aborda desabasto de insumos en hospitales de Pemex

Claudia Sheinbaum Pardo aborda desabasto de insumos en hospitales de Pemex

SLP

El Universal

Sheinbaum aborda la situación de abasto en IMSS y los retos en hospitales de Pemex

Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad
Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad

Diputada busca gratuidad en exámenes de ingreso a prepa y universidad

SLP

Pulso Online

Diputada del PVEM busca reformar la Ley General de Educación para garantizar gratuidad a jóvenes en pobreza

Tormenta hunde yate en costas de Sonora; rescatan a tripulantes
Tormenta hunde yate en costas de Sonora; rescatan a tripulantes

Tormenta hunde yate en costas de Sonora; rescatan a tripulantes

SLP

El Universal

La Marina rescató a dos personas luego de que la embarcación se hundiera frente a Punta Doble.