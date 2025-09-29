Claudia Sheinbaum celebra éxito en informes de gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la asistencia de medio millón de personas en sus informes de gobierno
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que este fin de semana alcanzó a rendir cuentas al estado 30 de la República, como parte de su Primer Informe de Gobierno y en "una experiencia muy emotiva".
En su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que cerca de medio millón personas han asistido a los informes.
Apuntó que el próximo miércoles asistirá a Morelos a entregar su informe de rendición de cuentas, para cerrar el domingo 5 de octubre en un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.
"Ha sido una experiencia muy motivadora, muchísima gente en todos los estados de la República. Ha sido una experiencia muy emotiva", expresó al agradecer a quienes han asistido.
"Es inédito", añadió al referir que es la primera vez que una persona titular del Ejecutivo federal hace su informe en cada estado.
