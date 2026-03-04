Claudia Sheinbaum critica elección de ministros y plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

afirmó que antes de la Cuarta Transformación, los presidentes en turno elegían a los

y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ahora, se plantea que sean elegidos a través del voto popular."Antes jalaban alpolítico de oposición y decían: ´Oye, pon a Fulano, no pongas a Mengano´. Ese era el poder de los presidentes, ahora no. Yo renuncio a poner cualquier plurinominal, que lo ponga este el pueblo. Igual que los ministros, renuncio a decidir qué ministro, que lo ponga la gente. Si eso no es democracia, entonces ¿qué es democracia?", cuestionó.Durante la conferencia matutina de este miércoles 4 de marzo, explicó que la propuesta en la, establece que lossean un medio para la, más no un fin en sí mismo. Por lo que los líderes de cada partido no deberían determinar quiénes serán los diputados o senadores plurinominales."Ellos no tienen porqué ser definidos por unao de una persona que palomea este sí, este no, este sí, este no. Elsi quiere volver a ser plurinominal, pues tendría que ir acon la gente. El coordinador del PAN en el Senado de la República, ya va a ser muy difícil que pasen 6 años en el extranjero y luego lleguen de plurinominales", dijo la mandataria.Señaló que losbuscan que cada político debe representar a su partido con el. Reiteró que antes de la llegada del, los mandatarios elegían a los plurinominales y a los"Es que dicen que es el ´´. No, al revés, antes los presidentes, antes de la transformación, decidían hasta los diputados plurinominales. Decidían a los. A veces hasta decían los plurinominales de los partidos de los que no habían llegado", afirmó la Jefa del Ejecutivo.