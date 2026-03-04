logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reforma electoral: Sheinbaum tiene "plan B" si no se aprueba

Rechazó que sea una derrota si no se aprueba la propuesta

Por El Universal

Marzo 04, 2026 11:25 a.m.
A
Reforma electoral: Sheinbaum tiene plan B si no se aprueba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que tiene un "plan B" si no se aprueba la reforma electoral que enviará a la Cámara de Diputados este miércoles, también ante las inconformidades con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
En su conferencia mañanera de este 4 de marzo en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal rechazó que sea una derrota si no se aprueba la propuesta de reforma electoral e insistió en que ella cumplió con presentarla.
"Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Esta idea de que ´ay la Presidenta va a ser su primera derrota´. No, nada que ver con eso, para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presenta, completa", dijo.
"Quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, y quien no, no, y ya, así de sencillo", insistió.
"En caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación. ¿Tiene pensado algún plan B?", se le preguntó.
"Sí, pero ya sería después", respondió.
"¿Este plan B sería hacia leyes secundarias?", se le insistió.
"Ya sería después, no nos adelantemos", respondió la Mandataria federal al externar de nuevo su rechazo a la lista de los plurinominales de los partidos.
En el Salón Tesorería, presentó el "decálogo por la democracia": elección de la representación proporcional del Congreso; reducción del gasto; mayor fiscalización; voto en el extranjero; tiempos de radio y televisión; inteligencia artificial; cómputos distritales; democracia participativa; no nepotismo; y no reelección.

LEA TAMBIÉN

Mantiene CSP su postura de reforma electoral

La mandataria no cede en quitar a candidatos plurinominales y bajar el gasto electoral

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reforma electoral: Sheinbaum tiene plan B si no se aprueba
Reforma electoral: Sheinbaum tiene plan B si no se aprueba

Reforma electoral: Sheinbaum tiene "plan B" si no se aprueba

SLP

El Universal

Rechazó que sea una derrota si no se aprueba la propuesta

Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente
Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente

Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente

SLP

El Universal

Especialmente de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar

El CJNG opera con hackers a sueldo
El CJNG opera con hackers a sueldo

El CJNG opera con hackers a sueldo

SLP

El Universal

Se comunican por medio de la aplicación Threema, que es un sistema de comunicación encriptado.

Paco Ignacio Taibo II vuelve a generar polémica por comentarios
Paco Ignacio Taibo II vuelve a generar polémica por comentarios

Paco Ignacio Taibo II vuelve a generar polémica por comentarios

SLP

El Universal

El director del FCE fue criticado tras afirmar que los libros pueden servir para que un “primo pendejo o prima pendeja” deje de serlo