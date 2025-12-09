Claudia Sheinbaum destaca protección a jueces con figura de 'jueces sin rostros'

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que para proteger la vida de jueces y juezas se contará con la figura de "jueces sin rostros" para tratar temas de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que por ser temas de personas involucradas en actos de delincuencia organizada, muchas veces por sus decisiones, se pone en riesgo a jueces y juezas.

"¿Qué quiere decir esto (jueces sin rostros)? Que no se conozcan sus nombres, de quién realiza una sentencia. ¿Por qué es esto? Pues por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas, que muchas veces ponen en riesgo a los jueces, a las juezas, y que al permitir este mecanismo se da la posibilidad de que se haga una sentencia sin necesidad o protegiendo, digamos, la vida de las personas", indicó.

"Por supuesto, tiene que hacerse con toda pulcritud para que no se use para otros temas. En realidad tiene que ver con esto, con algunos juicios particulares que tienen que ver con delincuencia organizada para que se pueda proteger la vida de los jueces. Ese es el objetivo", explicó.

