ATMÓSFERA NAVIDEÑA

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Enfrentamiento en Culiacán deja 2 muertos y 2 heridos en Tepuche

Dos hombres fallecen y dos resultan heridos en Tepuche, Culiacán, tras choque entre grupos rivales.

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 12:45 p.m.
A
CULIACÁN, Sin., diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- En la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital del estado, dos hombres resultaron muertos, una camioneta calcinada y dos heridos como resultaron de una confrontación entre miembros de dos grupos rivales, donde se reportaron detonaciones de artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades de seguridad pública, militares, miembros de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal que acudieron a la zona del poblado de Molo Viejo, encontraron a dos presuntos gatilleros muertos, una camioneta Ford Rapto con blindaje artesanal y una Pick Up calcinada.

Por las decenas de casquillos percutidos de armas automáticas y varios artefactos explosivos improvisados sin detonar, se presume que la confrontación entre los miembros de los dos grupos delictivos duró varios minutos.

Los elementos federales que acudieron a la zona del conflicto escucharon ruidos y quejidos entre el monte, por lo que procedieron a revisar y encontraron a dos civiles armados con equipos tácticos heridos, por lo que procedieron a desarmarlos y brindarles la asistencia médica y remitirlos a un hospital bajo resguardo.

Cerca de la camioneta que resultó calcinada fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentó graves quemaduras y la segunda víctima, se presume que descendió de la unidad en llamas e intentó huir cuando cayó muerto.

Los peritos en Criminalística de la Fiscalía General del Estado recorrieron un sector más amplio en busca de más posibles víctimas del enfrentamiento, sin encontrar cuerpos de civiles, por lo que procedieron a levantar los cadáveres de los dos muertos.

