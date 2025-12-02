Claudia Sheinbaum espera resultados de elecciones en Honduras

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno esperará el conteo final de las elecciones en Honduras para fijar una postura.

En la conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la posición de México siempre ha sido la autodeterminación de los pueblos.

"Vamos a esperar el conteo en Honduras, el resultado. Nosotros, nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que no haya... que sólo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia, el poder del pueblo", afirmó.

"Nuestro llamado siempre es la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo, y ya poder tomar una posición", dijo.

Sheinbaum califica a "Alito" Moreno como "especialista en fraudes"

En Palacio Nacional, la mandataria federal calificó a Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI, como "el especialista en fraudes electorales", quien fungió como observador electoral en ese país.

"Es el especialista en fraudes electorales, bueno, uno de los especialistas ¿verdad?", dijo.