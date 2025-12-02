logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum espera resultados de elecciones en Honduras

Sheinbaum critica rol de Alito Moreno como observador electoral en Honduras

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 01:06 p.m.
A
Claudia Sheinbaum espera resultados de elecciones en Honduras

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno esperará el conteo final de las elecciones en Honduras para fijar una postura.

En la conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la posición de México siempre ha sido la autodeterminación de los pueblos.

"Vamos a esperar el conteo en Honduras, el resultado. Nosotros, nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que no haya... que sólo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia, el poder del pueblo", afirmó.

"Nuestro llamado siempre es la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo, y ya poder tomar una posición", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sheinbaum califica a "Alito" Moreno como "especialista en fraudes"

En Palacio Nacional, la mandataria federal calificó a Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI, como "el especialista en fraudes electorales", quien fungió como observador electoral en ese país.

"Es el especialista en fraudes electorales, bueno, uno de los especialistas ¿verdad?", dijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum espera resultados de elecciones en Honduras
Claudia Sheinbaum espera resultados de elecciones en Honduras

Claudia Sheinbaum espera resultados de elecciones en Honduras

SLP

El Universal

Sheinbaum critica rol de Alito Moreno como observador electoral en Honduras

Sheinbaum resalta la fortaleza de la 4T en México
Sheinbaum resalta la fortaleza de la 4T en México

Sheinbaum resalta la fortaleza de la 4T en México

SLP

El Universal

Sheinbaum liderará evento conmemorativo en el Zócalo por aniversario de la transformación

Sheinbaum niega lavado de dinero en remesas desde EE. UU.
Sheinbaum niega lavado de dinero en remesas desde EE. UU.

Sheinbaum niega lavado de dinero en remesas desde EE. UU.

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre la importancia de investigar posibles casos de lavado de dinero en remesas

Claudia Sheinbaum Pardo se pronuncia sobre el huachicol fiscal
Claudia Sheinbaum Pardo se pronuncia sobre el huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum Pardo se pronuncia sobre el huachicol fiscal

SLP

El Universal

Declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la venta de combustible y su relación con Pemex