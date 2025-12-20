Claudia Sheinbaum inaugura Central Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Al expresar que quiere mucho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que en gobiernos neoliberales del PAN y PRI se quiso privatizar.

Durante la inauguración de la Central Ciclo Combinado El Sauz II, a la que nombró "Josefa Ortiz Téllez Girón", Sheinbaum Pardo recordó que en 2024 se cambió la Constitución para regresar al artículo 28 el que se considere a las empresas públicas que no son monopolio y que 54% de la energía debe ser generada por la CFE y el resto por los privados.

"Y lo segundo: decidimos reintegrar verticalmente para que no haya ninguna tentación de privatización, y ahora se está reintegrando de nuevo a toda la Comisión Federal de Electricidad como nunca debió separarse", dijo.

"Yo quiero mucho a CFE", expresó al decir que, como investigadora de la UNAM, trabajaba el tema de planeación energética y porque trabajo en la empresa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Toda la vida luchamos porque no se privatizará CFE, ahora que vi trabajar a todas y todos ustedes en estos momentos difíciles de lluvia, me convencí más de la importancia de tener una empresa pública.

"Y además el agradecimiento que les tenemos a las y a los trabajadores de CFE; aman a su país; aman a Comisión Federal y aman a la gente, porque no podría haber tanta entrega que vimos en los trabajadores del CFE si no tuvieran ustedes amor al pueblo y amor a la patria", dijo.

Insistió en que es importante tener una empresa pública fuerte en el sector eléctrico nacional, porque es la que regula toda la generación eléctrica, por la soberanía energética y porque frente a cualquier situación de desastre natural, no habría posibilidad de recuperar la energía eléctrica.

Destacó la puesta en marcha de esta planta de ciclo combinado Sauz II "Josefa Ortiz Téllez Girón".

Ninguna central eléctrica lleva el nombre de una mujer, hacemos justicia a las mujeres y vamos a ir nombrando con mujeres", comentó al reconocer la figura de Emilia Calleja porque está haciendo "un excelente trabajo" al frente de la CFE.

El gobernador panista Mauricio Kuri agradeció a la presidenta Sheinbaum por el apoyo ante las lluvias pasadas y frente a dos grandes retos en el estado: energía y agua.