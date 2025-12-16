Claudia Sheinbaum informa sobre la crisis electoral en Honduras

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que están atentos a lo que ocurre en Honduras, ante una crisis electoral por las recientes elecciones, y reiteró que están contra el injerencismo.

"Estamos atentos a estas denuncias, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al Presidente o Presidenta que decidan.

"Siempre vamos a estar de acuerdo con eso, siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, la intervención, estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la Presidenta de Honduras", sostuvo en la Mañanera de este 16 de diciembre.

En días pasados hubo elecciones, mismas que no son reconocidas por la titular del Ejecutivo, Xiomara Castro.

Incluso, en su cuenta de X presentó una serie de denuncias.

"Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno.

"Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe", escribió.