Claudia Sheinbaum lidera reunión con directores del sector automotriz en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Palacio Nacional encabezó una reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, sector que representa el 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A través de redes sociales, la mandataria señaló que, mediante una comisión intersecretarial, el gobierno federal avanza en la construcción de un plan integral para fortalecer a esta industria estratégica del país.

"El diálogo con la industria automotriz es fundamental para el desarrollo económico del país y para trazar una ruta conjunta que permita su consolidación", destacó la presidenta.

Este encuentro se da en un contexto de ajustes fiscales. El pasado 13 de enero, Sheinbaum Pardo señaló que no debe haber incrementos en los costos de los seguros, luego de que se advirtiera que algunas aseguradoras podrían elevar sus tarifas hasta en 20 por ciento, derivado de cambios fiscales que entraron en vigor este 2026.

En noviembre pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que detectó prácticas indebidas en algunas aseguradoras, las cuales acreditaban el IVA de reparaciones e indemnizaciones pagadas a sus clientes como si se tratara de un gasto propio. Con la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de 2026, ese impuesto ya no podrá ser deducido, lo que obligó a realizar ajustes fiscales en el sector.

La presidenta ha subrayado que dichos cambios no deben trasladarse a los consumidores y reiteró que el gobierno federal mantendrá vigilancia para evitar incrementos injustificados que afecten la economía de las familias.