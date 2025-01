Sheinbaum no asistirá a toma de protesta de Nicolás Maduro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no asistirá a la toma de protesta el 10 de enero de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero enviará a un representante.

"Va a ir una representación como el propio embajador que está en Venezuela", aclaró en la conferencia matutina de este lunes.

Respecto a la toma de protesta de Donald Trump, Sheinbaum Pardo reiteró que aún no le ha llegado la invitación.

"En el segundo caso entiendo que todavía no hay invitaciones, no solamente invitaciones, todavía no hay invitaciones en general", mencionó.

Agregó: "Aunque el Presidente Trump mencionó que iba a invitar al Presidente Xi Jinping, en una de sus conferencias de prensa".