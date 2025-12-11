logo pulso
Acuerda Jucopo vía para remover a concejales de Villa de Pozos

El diputado Héctor Serrano reconoció que es probable que el proceso enfrente impugnaciones

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 11, 2025 01:41 p.m.
A
El diputado Héctor Serrano / Foto: Pulso

El diputado Héctor Serrano / Foto: Pulso

El Congreso del Estado de San Luis Potosí comenzó el proceso para remover a los integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos, un órgano que desde su creación en octubre ha estado marcado por conflictos internos y polémicas públicas.

La medida busca restablecer la gobernabilidad en este municipio recién formado, según explicó Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

No se ha definido cuántos concejales serán sustituidos, pero el procedimiento incluirá también a los suplentes, para garantizar que la transición se haga de manera ordenada y conforme a la ley.

El acuerdo de la Jucopo será sometido a votación del Pleno, aunque aún no se sabe si pasará por la Comisión de Gobernación y la decisión final podría concretarse entre domingo y lunes, dependiendo de la agenda parlamentaria.

La iniciativa original provino del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aunque sufrió ajustes durante el trámite legislativo. Serrano Cortés reconoció que es probable que el proceso enfrente impugnaciones, pero aseguró que se han tomado medidas para reducir posibles irregularidades.

El Concejo Municipal actual, sin contar a la presidenta Martha Aradillas, está integrado por 14 concejales y sus suplentes. La remoción llega en un contexto de polémica pública, incluida la filtración de un audio en el que los regidores discutían un supuesto bono de fin de año, un hecho que aceleró la intervención del Congreso.

El legislador reconoció que los intereses políticos influyen en este tipo de procesos y afirmó que los partidos buscan proteger sus derechos en la toma de decisiones. Además, apuntó que el Congreso trabaja en armonizar las normas sobre nepotismo y reelección con la legislación federal, de cara a las elecciones del 2027.

