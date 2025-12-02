Claudia Sheinbaum Pardo se pronuncia sobre el huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no esconde nada, al señalarle que no se ha presentado información reciente sobre el "huachicol fiscal" en el que se involucró a la Secretaría de Marina.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que "se está cruzando información" y pidió a Pemex que presente datos de cómo ha ido aumentando la venta de combustible "y cuánto se estima todavía que pudiera ser el robo por entrada ilegal, por contrabando".

"Incluso de los privados y cómo eso ha hecho, pues eso demuestra una disminución muy importante de robo de combustible", comentó.

"No es un sistema sencillo, estamos cruzando todas las bases de datos, nos está ayudando la Agencia Digital [...]. Son muchísimos datos, entonces se está cruzando toda esa información para poder saber en el pasado, y ahora cómo se ha ido comportando la venta de combustibles. Por otro lado, tenemos la venta de combustibles que tiene Pemex y la venta de combustibles que le reportan a la Secretaría de Energía por parte de todas las gasolineras que hay en México, todos esos datos están cruzando y además la obligación de que ahora sí haya trazabilidad", explicó la mandataria federal.

"Nosotros no escondemos nada, no, nuestro objetivo nunca es esconder y tiene que informarse y que se conozca cómo, pues a partir de las detenciones que hubo, aumentó la venta de combustible y en el 24 se observa algo distinto en el sentido de que se vendía más combustible de Pemex", agregó Sheinbaum Pardo.

Pidió a la Secretaría de Seguridad que informé cuánto es el monto que se ha incautado hasta el momento.