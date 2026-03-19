Claudia Sheinbaum presenta iniciativa para ley de inversión en infraestructura

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La

recibió la iniciativa de la presidenta

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que propone expedir lade la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.La finalidad es regularen proyectos de, es decir, carreteras, ferrocarriles, puertos, agua, energía, entre otros; crearen Inversiones, que servirán para canalizar recursos a través de mecanismos de inversión, co-inversión y financiamiento, en los que participen de manera conjunta y coordinada los sectores público, privado y social.Así como regular los; e instaurar elpara la Inversión en Infraestructura, responsable de establecer, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México."Se propone integrar a lacomo un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado", refiere el documento.También plantea modificar lapara armonizarla con lade la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar que plantea expedir.