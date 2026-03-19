Claudia Sheinbaum presenta iniciativa para ley de inversión en infraestructura
Se plantea crear mecanismos de coordinación entre sectores público, privado y social.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- LaCámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum
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que propone expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.
La finalidad es regular inversiones privadas en proyectos de infraestructura pública estratégica, es decir, carreteras, ferrocarriles, puertos, agua, energía, entre otros; crear Vehículos de Coordinación en Inversiones, que servirán para canalizar recursos a través de mecanismos de inversión, co-inversión y financiamiento, en los que participen de manera conjunta y coordinada los sectores público, privado y social.
Así como regular los Contratos de Inversión Estratégica; e instaurar el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México.
"Se propone integrar a la inversión privada como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado", refiere el documento.
También plantea modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para armonizarla con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar que plantea expedir.
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