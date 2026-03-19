Liga MX: Así marcha la tabla del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).-

se apropió nuevamente del liderato, después de golear (5-0) a "La Fiera" de León en el partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026. El "Rebaño Sagrado" pintó de rojiblanco el primer lugar del torneo con 27 puntos; mismos que consiguió gracias a un saldo positivo de nueve victorias y dos derrotas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El triunfo de los dirigidos pordesplazó a Cruz Azul y. Por un lado, los cementeros ahora ocupan el segundo lugar de la tabla con 26 unidades. Obra de ocho victorias, dos empates y una derrota.Mientras que, por su parte, el vigentedel futbol mexicano se encuentra en el tercer lugar con 25 puntos. Hasta la onceava fecha del certamen, lossuman siete triunfos, cuatro empates y cero derrotas.El resto de los lugares de lase reparten entre, Pumas, Tigres,y Atlas.En contraste, hasta el sótano de la tabla,ocupa eldel Clausura 2026. Por encima de los "Guerreros" se encuentrany León.¿Qué sigue en el Clausura 2026 de la Liga MX?Antes del parón que se vivirá por lade marzo, la Liga MX disputará ladel Clausura 2026. Estos son todos los partidos que se jugarán delViernes, 20 de marzo(tiempo del centro de México) | Transmisión porYouTube y Pluto TV.(tiempo del centro de México) | Transmisión porOne,, Tubi y Azteca 7.Sábado, 21 de marzoAtlas vs(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal devs(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal deMonterrey vs(tiempo del centro de México) | Transmisión porPumas vs(tiempo del centro de México) | Transmisión porDomingo, 22 de marzovs Puebla |(tiempo del centro de México) | Transmisión porvs| 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión porOne y| 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión porOne.