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Liga MX: Así marcha la tabla del Clausura 2026

Chivas suma 27 puntos con nueve victorias y dos derrotas tras vencer 5-0 a León.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 12:12 p.m.
A
Liga MX: Así marcha la tabla del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).-

Chivas
se apropió nuevamente del liderato, después de golear (5-0) a "La Fiera" de León en el partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026. El "Rebaño Sagrado" pintó de rojiblanco el primer lugar del torneo con 27 puntos; mismos que consiguió gracias a un saldo positivo de nueve victorias y dos derrotas.

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El triunfo de los dirigidos por Gabriel Milito desplazó a Cruz Azul y Toluca. Por un lado, los cementeros ahora ocupan el segundo lugar de la tabla con 26 unidades. Obra de ocho victorias, dos empates y una derrota.
Mientras que, por su parte, el vigente bicampeón del futbol mexicano se encuentra en el tercer lugar con 25 puntos. Hasta la onceava fecha del certamen, los escarlatas suman siete triunfos, cuatro empates y cero derrotas.
El resto de los lugares de la zona de Liguilla se reparten entre Pachuca, Pumas, Tigres, América y Atlas.
En contraste, hasta el sótano de la tabla, Santos Laguna ocupa el último lugar del Clausura 2026. Por encima de los "Guerreros" se encuentran Querétaro y León.

¿Qué sigue en el Clausura 2026 de la Liga MX?
Antes del parón que se vivirá por la Fecha FIFA de marzo, la Liga MX disputará la Jornada 12 del Clausura 2026. Estos son todos los partidos que se jugarán del 20 al 22 de marzo.
Viernes, 20 de marzo
Necaxa vs Tijuana | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Claro Sports, ViX Premium, Claro Sports YouTube y Pluto TV.
Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por FOX One, FOX, Tubi y Azteca 7.
Sábado, 21 de marzo
Atlas vs Querétaro | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.
Atlético de San Luis vs Club León | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.
Monterrey vs Chivas | 19:05 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por TUDN, ViX Premium y Canal 5.
Pumas vs América | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por TUDN, ViX Premium y Canal 5.
Domingo, 22 de marzo
Santos Laguna vs Puebla | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.
Pachuca vs Toluca | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por FOX One y FOX.
FC Juárez vs Tigres | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por FOX One.


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