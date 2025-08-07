Claudia Sheinbaum se reunirá con legisladores de Morena para revisar leyes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que en las últimas dos semanas no se haya reunido con el senador Adán Augusto López y con el diputado Ricardo Monreal, ante sus escándalos.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que espera reunirse pronto con los legisladores de Morena para revisar leyes, ante el inicio del nuevo periodo del Congreso.

"Nada que ver, están de vacaciones. Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso. Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre", refirió la titular del Ejecutivo federal.

Cabe señalar que Ricardo Monreal fue exhibido recientemente por sus lujosas vacaciones en Europa, mientras que Adán Augusto López está en la polémica por el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, prófugo y relacionado con el grupo delictivo La Barredora.

"En estas dos semanas no nos hemos reunido, pero ya nos vamos a reunir. Son cuatro Leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial (...) Hay una Ley de Aduanas, una nueva Ley de Aduanas que estamos por enviar; entonces normalmente nos sentamos a trabajar", añadió Sheinbaum.

La 4T está fuerte, hay mucha unidad en el movimiento: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "la 4T está fuerte" y "hay mucha unidad en el movimiento".

"Vamos muy bien, los adversarios, muy hipócritas, se dedican a criticar a la cuarta transformación, esa es su tarea.

"Pero hay mucha unidad en el movimiento y hay que seguir trabajando cerca de la gente", dijo al recomendar a los legisladores de Morena que no se queden en sus curules, sino que vayan a informar de su trabajo legislativo.