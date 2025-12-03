Claudia Sheinbaum viajará a Washington para sorteo de la Copa Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el miércoles que viajará a Washington para presenciar el 5 de diciembre el sorteo de la Copa Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump, ocasión en la que se verán por primera vez cara a cara.

Tras varios días de espera, Sheinbaum despejó las dudas sobre su participación en el sorteo y dijo durante su conferencia matutina que además de Trump, estará presente junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El torneo se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

"Es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta será la primera vez que la mandataria tendrá un encuentro cara a cara con Trump. Los dos gobernantes tenían previsto reunirse durante la cumbre del G-7 que se realizó en junio en Canadá, pero a último momento la reunión bilateral se canceló debido a que Trump debió viajar de manera anticipada a Washington para atender las tensiones entre Israel e Irán.

Al ser consultada sobre si aprovecharía la visita a Washington para tener un encuentro privado con el presidente estadounidense, Sheinbaum indicó que "todavía no está definido" y agregó que "si fuera el caso sería una reunión muy breve".

Trump y Carney confirmaron que acudirán al sorteo que se efectuará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington y donde se definirán los 12 grupos del Mundial que por primera vez tendrá 48 equipos.