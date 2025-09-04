logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan revisar 50 barreras comerciales

Detalles de la reunión y acuerdos comerciales bilaterales

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 02:33 p.m.
A
Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan revisar 50 barreras comerciales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras la reunión que sostuvo ayer con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se acordó revisar 50 "barreras" que, a consideración del gobierno de Donald Trump, dificultan el comercio.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta indicó que Estados Unidos tiene al menos 50 puntos de dichas "barreras", que no todas están relacionadas con supuestas violaciones al T-MEC.

La mandataria federal detalló que este tema lo está revisando en una mesa alterna Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE).

"Presidenta, ¿Cómo van a resolver las barreras comerciales y no comerciales bilaterales para promover la prosperidad de ambas naciones? ¿Qué acordaron?", se le preguntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Está trabajando Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Ellos nos plantearon, incluso lo publicó el presidente Trump en la última llamada, ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado aquí, donde dicen que hay problemas relacionados, porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino `barreras´ -así les llaman - al tratado comercial y a lo que está escrito en el T-MEC".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que Estados Unidos tiene 50 observaciones y se revisará cada una.

"Nosotros también, pues, hemos planteado otros temas. Por ejemplo, el tema del jitomate, pues, también el jitomate, pues, es un tema que está esta medida que tomaron de poner aranceles al jitomate, pues no tienen que ver nada con el tratado comercial, ¿verdad? Entonces, nosotros también lo ponemos sobre la mesa".

"O el cierre de la frontera de a la a la exportación de ganado, pues nosotros también lo ponemos sobre la mesa, porque nos interesa que lo más rápido posible se abra la frontera. Y ellos tienen estas barreras que han planteado, algunas que nosotros consideramos que no tienen, que no son barreras y se les dan los argumentos, y otras donde podemos ver si se puede llegar a algún acuerdo. Entonces, se ve punto por punto, esa es una mesa alterna de trabajo que coordina el secretario Ebrard", señaló.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan revisar 50 barreras comerciales
Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan revisar 50 barreras comerciales

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan revisar 50 barreras comerciales

SLP

El Universal

Detalles de la reunión y acuerdos comerciales bilaterales

Reglamento de sesiones de la SCJN para mayor transparencia
Reglamento de sesiones de la SCJN para mayor transparencia

Reglamento de sesiones de la SCJN para mayor transparencia

SLP

El Universal

La Presidencia de la SCJN lidera la implementación de sesiones públicas

Ricardo Sánchez Pérez designado Fiscal DH por FGR
Ricardo Sánchez Pérez designado Fiscal DH por FGR

Ricardo Sánchez Pérez designado Fiscal DH por FGR

SLP

El Universal

Sustitución en la Fiscalía de Derechos Humanos: Ricardo Sánchez Pérez releva a Sara Irene Herrería

Claudia Sheinbaum se reúne con padres de normalistas de Ayotzinapa
Claudia Sheinbaum se reúne con padres de normalistas de Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum se reúne con padres de normalistas de Ayotzinapa

SLP

El Universal

Los padres de Ayotzinapa recibieron información clave sobre las investigaciones en curso, marcando un hito en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.