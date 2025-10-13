Claudia Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro

QUERÉTARO, Qro., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Después de las afectaciones en Querétaro que dejaron las lluvias e inundaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Mauricio Kuri, de Acción Nacional, recorrieron las zonas afectadas.

El gobernador Kuri destacó la colaboración con el gobierno federal, en apoyo a las personas damnificadas en su estado.

"Las y los queretanos en la Sierra Gorda están de pie, apoyados por los tres niveles de gobierno.

"Hoy acompañé a la presidenta Claudia Sheinbaum recorriendo la zona afectada por las lluvias torrenciales en Pinal de Amoles, encontrándonos con los habitantes, reconociendo sus necesidades ante la contingencia y trabajando para atenderlas, como sabemos hacerlo en Querétaro: ¡colaborando con entusiasmo y compromiso!", expresó el panista en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Previamente, Sheinbaum Pardo dijo que en Querétaro recorrieron Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias.

"Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante", dijo la Mandataria federal.

"Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población", indicó Sheinbaum en un mensaje en sus redes sociales.