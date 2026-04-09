CNIB reporta aumento en renta de camionetas blindadas por Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL). Ante la llegada de los equipos y directivos para la realización de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, el Consejo Nacional de la Industria Balística (CNIB) ya percibe un incremento en la demanda de camionetas blindadas para el traslado de personas.

CNIB reporta aumento en demanda de camionetas blindadas para Mundial 2026

Omar Lara, presidente de la Comisión de Blindaje Automotriz del CNIB, comentó que está incrementado la solicitud e intención de renta de camionetas blindadas, no sólo por días, sino también para traslados de los aeropuertos a los hoteles o de los hoteles a los estadios.

"Se ha incrementado entre un 50 y 70% la solicitud de vehículos blindados y nos hemos estado preparando como empresas que nos dedicamos a esto para tener las unidades disponibles para esas fechas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En Monterrey hay una serie de partidos de repechaje y han venido personalidades, embajadores, familiares de presidentes que ya nos han solicitado estos servicios. Entonces, ya está empezando la demanda", afirmó Lara.

Seguridad y demanda en ciudades clave para Mundial 2026

De acuerdo con el CNIB que agrupa a 15 empresas blindadoras, la renta de una camioneta blindada como una Suburban o Tahoe es de 15 mil pesos por día; y los traslados del aeropuerto al hotel rondan entre 4 y 5 mil pesos por destino.

Lara atribuyó la demanda de camionetas blindadas a la inseguridad que se vive en el país y a que Estados Unidos emitió una ficha roja para visitar algunas ciudades como Monterrey.

"Monterrey es una zona de alto riesgo porque la delincuencia acá es más de crimen organizado y narcotráfico, no como en la Ciudad de México que es de asalto. Allá los blindajes pueden ser de un nivel menor, pero en esta área del norte se requiere mayor seguridad", explicó.

Después de Monterrey, Guadalajara es la ciudad que se estima con mayor demanda de unidades blindadas durante el Mundial.

Lara descartó que haya poca demanda para asistir a los partidos previos al Mundial o cancelaciones de reservaciones en los hoteles.

"Estuve presente en el juego de Bolivia contra Surinam en Monterrey y se esperaba poca gente por ser un juego de repechaje, pero estaba abarrotado el estadio y el estacionamiento. Incluso las personas que se dedican a la venta de cerveza dicen que no se prepararon porque tenían una baja expectativa de la asistencia y se quedaron cortos. Entonces, así como vi ese primer juego creo que sí va a haber buena afluencia", aseguró.

Para este año, el CNIB tiene buena expectativa de comercialización de camionetas blindadas por el reacomodo de los cárteles de droga y enfrentamientos entre la delincuencia organizada.

Además, la gente teme por un secuestro o trata de no ser víctima de un tiroteo, agregó Lara.

No obstante, las empresas dedicadas al blindaje enfrentan retos como el tipo de cambio, ya que todos los materiales se cotizan en dólares, y escasez de acero balístico por el conflicto en Medio Oriente.

El sector del blindaje genera 900 mil empleos directos y ha crecido 25% en los últimos cinco años.