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CNTE perfila huelga nacional en pleno Mundial 2026

El movimiento magisterial exige abrogación de la Ley ISSSTE y cambios en el sistema de pensiones

Por El Universal

Abril 22, 2026 01:24 p.m.
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CNTE perfila huelga nacional en pleno Mundial 2026

En medio del contexto internacional por el Mundial y con la mira en visibilizar su protesta a nivel global, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) perfila la reanudación de la huelga nacional, una decisión que será definida en su próxima Asamblea Nacional Representativa.

CNTE define fecha para reactivar huelga nacional

"Tenemos más de un año que la Presidenta de la República no ha recibido a la Comisión Nacional Única de Negociación... ni siquiera nos han planteado una propuesta concreta", afirmó Elvira Vélez Morales, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), al advertir que el próximo 25 de abril se realizará la Asamblea Nacional Representativa donde se acordará la fecha para reactivar el paro que fue suspendido en junio de 2025.

La dirigente sostuvo que la protesta busca también aprovechar el escaparate internacional del Mundial para evidenciar las demandas del magisterio, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE y cambios en el sistema de pensiones.

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Críticas de la CNTE a la presidenta Claudia Sheinbaum

Vélez Morales lanzó críticas directas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de incumplir promesas de campaña y de mantener una política similar a gobiernos anteriores.

"Dice que no hay dinero, pero nosotros decimos que sí está, en las Afores que se enriquecen con el dinero de los trabajadores", señaló.

También cuestionó que la mandataria dialogue con sectores empresariales y financieros, pero no con el magisterio disidente. "Se reúne con banqueros, pero no con los maestros", reprochó.

La Ceteg informó que como parte de la estrategia previa a la posible huelga nacional, realiza brigadeos informativos en distintas regiones de Guerrero y asambleas para reorganizar a su base y fortalecer la participación.

En paralelo, el movimiento avanza en su proceso interno rumbo al relevo sindical en la Sección 14, con la integración de un comité electoral y la definición de una planilla que, aseguran, buscará una representación independiente de partidos políticos.

Finalmente, la organización llamó a docentes a informar a padres de familia y sumarse de forma activa a la eventual huelga, al considerar que la movilización es clave para presionar cambios en materia laboral, educativa y de seguridad social.

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