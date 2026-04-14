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Cofepris alerta por falsificación de Rybelsus en México

Se recomienda denunciar venta del medicamento en mercados informales

Por El Universal

Abril 14, 2026 01:53 p.m.
A
Cofepris alerta por falsificación de Rybelsus en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y comercialización del producto "Rybelsus (Semaglutida) tabletas de 3, 7, 14 mg", derivada del análisis técnico-documental de la información presentada por NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V., titular del registro sanitario.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la falsificación y comercialización de este tipo de productos representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia.

Ante ello, recomendó a la población no adquirir ni consumir el producto, no suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública, como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal, así como en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.

Aconsejó que en caso de identificar a la venta los productos descritos anteriormente, realizar la denuncia sanitaria y reportar reacciones adversas en el enlace VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

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Para el caso de distribuidoras y farmacias sugirió adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios y, en caso de identificar el producto, abstenerse de adquirirlo y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

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Además, recomendó comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos, incluyendo que se cuente con la documentación y las facturas correspondientes.

La Cofepris enfatizó que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.

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