Cofepris alerta por falsificación de Rybelsus en México
Se recomienda denunciar venta del medicamento en mercados informales
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y comercialización del producto "Rybelsus (Semaglutida) tabletas de 3, 7, 14 mg", derivada del análisis técnico-documental de la información presentada por NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V., titular del registro sanitario.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que la falsificación y comercialización de este tipo de productos representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia.
Ante ello, recomendó a la población no adquirir ni consumir el producto, no suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública, como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal, así como en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.
Aconsejó que en caso de identificar a la venta los productos descritos anteriormente, realizar la denuncia sanitaria y reportar reacciones adversas en el enlace VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.
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Para el caso de distribuidoras y farmacias sugirió adquirir únicamente medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios y, en caso de identificar el producto, abstenerse de adquirirlo y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
Cofepris emite alertas por medicamentos robados en México
La Comisión advierte sobre lotes robados y productos falsificados que circulan en México.
Además, recomendó comprobar la legal adquisición y comercialización de los productos, incluyendo que se cuente con la documentación y las facturas correspondientes.
La Cofepris enfatizó que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.
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