Colaboración estratégica entre Miguel Ángel Navarro y Carlos Slim en Nayarit

TEPIC, Nay. (EL UNIVERSAL).- El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) se reunió con el empresario Carlos Slim Helú, para fortalecer la colaboración en proyectos que promuevan el desarrollo integral de Nayarit.

Asimismo, durante su visita, Slim Helú asistió al estadio Coloso del Pacífico, donde presenció el partido entre los Jaguares de Nayarit —que debutan esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico— y los Tomateros de Culiacán.

Antes en la reunión, el empresario mexicano reafirmó su cercanía con la entidad y su interés en su crecimiento; además analizaron temas relacionados con la economía, la innovación y la inversión, así como el papel de Nayarit en el fortalecimiento del desarrollo nacional.

Desde el inicio de su administración, el gobernador Navarro Quintero ha impulsado un modelo de gestión basado en la transparencia, la certeza jurídica y el desarrollo equilibrado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas políticas han convertido al estado en un destino atractivo para la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Además la visión de su gobierno ha permitido consolidar proyectos en sectores estratégicos como el turismo, la agroindustria, la tecnología, la educación y la infraestructura, generando nuevas oportunidades para las familias nayaritas.

Durante el diálogo con Carlos Slim, el mandatario nayarita destacó la confianza que el sector empresarial mantiene en Nayarit:

"Conversamos sobre la confianza que las y los empresarios tienen en la certeza que genera Nayarit para la inversión y el crecimiento sostenible", reveló.

Navarro Quintero afirmó que la transformación del estado es resultado del trabajo coordinado entre sociedad, gobierno y sector privado.

"Nuestro estado vive un momento de transformación, con rumbo claro y estabilidad, que se refleja en el interés de quienes apuestan por el futuro de México. En Nayarit, seguimos construyendo oportunidades para todas y todos", aseveró el gobernador.

Y Carlos Slim destacó que la inversión es esencial para promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones sociales. Invertir genera más educación, más capacitación y empleos de calidad para la población, consideró.

El empresario también reconoció el liderazgo del gobernador y su compromiso con el crecimiento sostenible de Nayarit:

"Es excelente las decisiones y lo que él está pensando y lo que él está haciendo. Él ha avanzado mucho. Y hablamos de muchas cosas. Que conozcan lo que hacemos en la fundación y en ese sentido que haya muchas cosas que se puedan hacer en Nayarit".

Con el impulso del sector empresarial y la visión de un gobierno comprometido con el bienestar social, Nayarit consolida su posición como uno de los nuevos polos de desarrollo económico del occidente de México.