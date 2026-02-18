Colapsan aduanas de Reynosa y Nuevo Laredo por falla en sistema opera

REYNOSA, Tamps., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Una falla en el sistema operativo de cómputo generó el colapso de las aduanas de

afectando las exportaciones e importaciones del comercio internacional.

Lay la de Transportistas dieron a conocer que a partir de las 7:00 horas se reportaron estaspor lo que se generaronen el Puente-Pharr y en el de Comercio Mundial en Nuevo Laredo.Cabe destacar que, en, la fila de unidades de carga llegó hasta los límites con elEn, las filas alcanzaron distancias de hasta cinco kilómetros y en Nuevo Laredo de seis, al paralizarse el acceso del transporte de carga que quedó varado durante 4 horas y 25 minutos.Ladeinformó a sus agremiados que se presentaron deficiencias en los módulos de"Se presentan ineficiencias en servicios del SAT:, intermitencia en DODA, modulación, error de validación y error al conectarse al webservice", se dio a conocer por medio de un comunicado.Se hizo de conocimiento de los agentes aduanales sobre estasy se pidióante laChoferes de transporte de carga manifestaron sual tener que esperar durante más de cuatro horas para poder cruzar hacia Estados Unidos."Vengo de Monterrey y voy a Houston, llevo piezas metálicas y aunque no es producto perecedero, para nosotros esy dinero porque se consume más combustible", aseguró, chófer de tráiler.Dijo que es comprensible lade algunos choferes ya que esto provoca incumplimiento en los tiempos de entrega de losque transportan.Eldio a conocer por medio de un comunicado que la operación aduanera fue restablecida y el sistema a nivel central se encuentra funcionando con normalidad."Ely procesos relacionados se reanudan de manera habitual, agradecemos su atención y colaboración durante el período de intermitencia".Se indica quea cualquierparaa los interesados.