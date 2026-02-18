Colapsan aduanas de Reynosa y Nuevo Laredo por falla en sistema opera
El transporte de carga permaneció varado más de cuatro horas, generando filas de hasta seis kilómetros.
REYNOSA, Tamps., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Una falla en el sistema operativo de cómputo generó el colapso de las aduanas deReynosa y Nuevo Laredo afectando las exportaciones e importaciones del comercio internacional.
La Asociación de Agentes Aduanales y la de Transportistas dieron a conocer que a partir de las 7:00 horas se reportaron estas fallas por lo que se generaron filas kilométricas en el Puente Reynosa-Pharr y en el de Comercio Mundial en Nuevo Laredo.
Cabe destacar que, en Reynosa, la fila de unidades de carga llegó hasta los límites con el municipio de Río Bravo.
En Reynosa, las filas alcanzaron distancias de hasta cinco kilómetros y en Nuevo Laredo de seis, al paralizarse el acceso del transporte de carga que quedó varado durante 4 horas y 25 minutos.
La Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa informó a sus agremiados que se presentaron deficiencias en los módulos de importación y exportación.
"Se presentan ineficiencias en servicios del SAT: intermitencia UCEM, intermitencia en DODA, modulación, error de validación y error al conectarse al webservice", se dio a conocer por medio de un comunicado.
Se hizo de conocimiento de los agentes aduanales sobre estas fallas y se pidió paciencia ante la larga espera.
Choferes de transporte de carga manifestaron su molestia al tener que esperar durante más de cuatro horas para poder cruzar hacia Estados Unidos.
"Vengo de Monterrey y voy a Houston, llevo piezas metálicas y aunque no es producto perecedero, para nosotros es pérdida de tiempo y dinero porque se consume más combustible", aseguró Arturo Ríos, chófer de tráiler.
Dijo que es comprensible la molestia de algunos choferes ya que esto provoca incumplimiento en los tiempos de entrega de los productores que transportan.
El Consejo Mexicano de Comercio Exterior dio a conocer por medio de un comunicado que la operación aduanera fue restablecida y el sistema a nivel central se encuentra funcionando con normalidad.
"El cruce de vehículo y procesos relacionados se reanudan de manera habitual, agradecemos su atención y colaboración durante el período de intermitencia".
Se indica que continuarán atentos a cualquier información relevante para mantener informados a los interesados.
