GLAMOUR Y ROMANTICISMO

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Colapso de gradas en graduación deja 23 jóvenes lesionados

La estructura temporal instalada en Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo cedió por mala instalación.

Por El Universal

Febrero 27, 2026 02:04 p.m.
A
Colapso de gradas en graduación deja 23 jóvenes lesionados

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que personas resultaron lesionadas tras el colapso de unas gradas al interior de una universidad.
En redes sociales, la SGIRPC indicó que las gradas fueron colocadas temporalmente para la toma de fotografías de graduación en la escuela localizada en Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, en la alcaldía Álvaro Obregón.
No obstante, debido a la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella.
Como resultado, 23 jóvenes resultaron afectados con golpes y lesiones menores, indicó la dependencia. De estas personas, 6 fueron trasladadas para recibir atención médica.

