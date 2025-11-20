Colectivo de desaparecidos irrumpe desfile en Reynosa

REYNOSA, Tamps.- El Colectivo Amor por los Desaparecidos aprovechó el desfile revolucionario en Reynosa, Tamaulipas, para visibilizar su lucha, dar a conocer la problemática relacionada al tema de inseguridad, así como exponer que el silencio institucional genera que más familias busquen a un ser querido.

José Andrés Méndez Ñeco, integrante del colectivo, manifestó la molestia del colectivo ya que se les pretendía impedir desfilar pese a que solicitaron un permiso para unirse a los contingentes.

Esto, ya que se les dejó hasta el final de los grupos y dijeron se colocó una barrera de caballos de una escaramuza para bloquearlos.

"Nos abrimos paso, nos da tristeza que las autoridades municipales sean tan indolentes, es mentira que nos apoyan, es mentira que les duelen los desaparecidos, buscamos la visibilizarían y que no siga el silencio institucional por parte de los tres órdenes de gobierno".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a que el colectivo intentó manifestarse frente al templete donde se encontraban las autoridades, esto no fue posible ya que los invitados especiales abandonaron sus lugares justo antes del arribo de los manifestantes.