Nacional

Jorge Armando Rocha será titular del Canal del Congreso CDMX

El pleno avaló su nombramiento para el periodo 2025-2030; asumirá también Comunicación Social

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 01:25 p.m.
A
Jorge Armando Rocha será titular del Canal del Congreso CDMX

Jorge Armando Rocha Gutiérrez fue designado como titular del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el periodo 2025-2030.

Este nombramiento fue propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y avalado por el pleno del Congreso capitalino durante la sesión de este jueves.

"La Junta de Coordinación Política propone al pleno el nombramiento del C. Jorge Armando Rocha Gutiérrez para ocupar la titularidad del Canal del Congreso de la Ciudad de México para el periodo 2025-2030. Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su conducto se someta a consideración del pleno", señala el acuerdo aprobado.

Tras su aprobación, el comunicador tomó protesta y desde ahora tendrá a su cargo el Canal y la dirección de Comunicación Social, que ayer fueron fusionadas.

Rocha Gutiérrez es politólogo y periodista, y es hijo de Ricardo Rocha, quien fue colaborador de EL UNIVERSAL por varios años.

