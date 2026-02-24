logo pulso
Comerciante de la Central suple por 2 meses a Mayer en Diputados

La suplencia de Morales en la Cámara de Diputados durará dos meses, hasta el regreso de Mayer.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 03:51 p.m.
A
Comerciante de la Central suple por 2 meses a Mayer en Diputados

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de martes,

Luis Morales Flores
rindió protesta como diputado ante el pleno de la

Cámara de Diputados para ocupar el lugar que dejó vacante Sergio Mayer, quien pidió licencia para participar en un reality show.
En la página electrónica de la Cámara Baja, no existen datos de trayectoria política de Morales Flores, sólo en el apartado de "Trayectoria empresarial/iniciativa privada" se especifica que es "comerciante en la Central de Abasto de la Ciudad de México".
Morales Flores había ganado la diputación, de 2024 a 2027, en la Cámara de Diputados mediante la tómbola; sin embargo, se la quitaron para dársela a Sergio Mayer, quien fue parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.
Previo a la sesión ordinaria, en la que rindió protesta, Luis Morales fue presentado a la bancada, en una reunión privada, y señalaron que se prevé que desempeñe el cargo durante dos meses, y lo deje al regreso de Sergio Mayer.

SLP

El Universal

La suplencia de Morales en la Cámara de Diputados durará dos meses, hasta el regreso de Mayer.

