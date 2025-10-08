logo pulso
Nacional

Comparece el Canciller De la Fuente en el Senado destacando la repatriación de connacionales

En el Senado, el Canciller De la Fuente destaca la importancia de la política exterior mexicana en la protección de connacionales en el extranjero.

Por El Universal

Octubre 08, 2025 05:38 p.m.
A
Comparece el Canciller De la Fuente en el Senado destacando la repatriación de connacionales

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- En su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó la repatriación "sanos y salvos", de los seis connacionales que integraron una misión humanitaria a Gaza y que se encontraban retenidos en Israel.

Al iniciar su mensaje ante los legisladores, recalcó que una de las prioridades del Gobierno federal en materia de política exterior, que han sido claramente delineadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la atención a las y los mexicanos en el extranjero.

"Esta mañana tuve la grata oportunidad de recibir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las seis personas mexicanas integrantes de la flotilla Global Sumud, que regresaron a nuestro país sanas y salvas, honrando así el principio de que la principal obligación que tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores es velar por la protección y la integridad de nuestras y nuestros connacionales, donde se encuentren y bajo las circunstancias en las que se encuentren", subrayó.

SLP

El Universal

En el Senado, el Canciller De la Fuente destaca la importancia de la política exterior mexicana en la protección de connacionales en el extranjero.

