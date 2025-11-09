logo pulso
Comparecencia de Mario Delgado en el Senado por la Glosa del Primer Informe de Gobierno

El Senado discutirá el Convenio 176 sobre seguridad en minas y conmemorará el Día Mundial de la Adopción. Detalles de la sesión legislativa.

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 05:27 p.m.
A
Comparecencia de Mario Delgado en el Senado por la Glosa del Primer Informe de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que dentro de las diversas actividades legislativas que se llevarán a cabo esta semana, destaca la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En un mensaje publicado en redes sociales, recordó que el funcionario rendirá su comparecencia el martes 11 de noviembre ante el Pleno, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, Laura Itzel Castillo indicó que se discutirá el dictamen sobre el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la OIT, en Ginebra, en 1995, "es un asunto que reviste gran importancia".

Destacó que en la sesión de la Cámara de Senadores también se abordará la efeméride por el 9 de noviembre, Día Mundial de la Adopción, tema relevante porque es sobre de la niñez mexicana, recalcó.

Por otra parte, señaló que entre las tareas de las y los legisladores, en la Comisión de Justicia se llevarán a cabo las comparecencias de aspirantes a las magistraturas de los tribunales electorales locales.

"Seguiremos informando de lo que vamos a estar haciendo en el Senado de la República", indicó la legisladora de Morena.

