Con EU, buena relación no subordinación: CSP

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Monterrey, NL.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México aspira a tener una buena relación con el gobierno estadounidense de Donald Trump, como la tuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin subordinación.

Además, dijo que la ciudadanía es la que en todo momento debe definir su destino, y no las élites ni gobiernos extranjeros.

Esto, en medio de la polémica del mandatario estadounidense por haber renombrado en un mapa a Nuevo México como "Nueva América" y después de haber declarado que nuestro país no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos, más que "tamales picantes y tomates".

"Es muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos (...) Y también en el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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"Y es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí: cooperación siempre, subordinación nunca. Esa es la esencia de las y los mexicanos, y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora que es el mes de la patria", externó.

En su segundo acto de rendición de cuentas en Saltillo, Coahuila, Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno siempre va a decir que México es un país libre, independiente y soberano.

"México luchó mucho, el pueblo de México luchó mucho por su independencia, la soberanía, por la justicia social, por la libertad y por la democracia, estos son nuestros principios, es el principio por el cual ha luchado siempre nuestro pueblo. Así que en el mes de la patria, siempre vamos a decir: ¡México es un país libre, independiente y soberano, y eso nos une a todas y a todos los mexicanos!", expresó la mandataria.

La titular del Ejecutivo federal acusó que gobiernos anteriores al de la autollamada Cuarta Transformación "gobernaron con recetas que venían del extranjero" y "con visiones que venían de fuera, y ahora no".

Al hacer un recuento de la historia de México y destacar las figuras de personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz Téllez Girón, Benito Juárez y Margarita Maza, la Mandataria federal mencionó los Sentimientos de la Nación y que "la soberanía dimana del pueblo".