Con Trump, 189 mil 830 repatriaciones de mexicanos

El Gobierno de México informó que, del 20 de enero de 2025 —fecha en que inició la administración del presidente estadounidense Donald Trump— al 18 de marzo de este año se han registrado 189 mil 830 repatriaciones de mexicanos provenientes de Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que del total de personas repatriadas, 154 mil 072 ingresaron al país vía terrestre, mientras que poco más de 35 mil lo hicieron por vía aérea, a través de distintos puntos habilitados para su recepción.

La funcionaria destacó que la mayoría de los mexicanos radicados en Estados Unidos migraron con el objetivo de apoyar económicamente a sus familias y contribuir al país, por lo que subrayó la importancia de brindarles una atención digna a su regreso mediante estrategia "México te abraza".

Rodríguez explicó que esta iniciativa es con propósito de garantizar atención integral a los connacionales que retornan, incluyendo alojamiento temporal, traslado a sus comunidades, acceso a programas sociales, servicios de salud, vinculación laboral, educación e inclusión financiera.

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El proceso de retorno inicia en 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, donde personal del Instituto Nacional de Migración recibe a los connacionales y les entrega una carta de repatriación que les permite acceder a los beneficios del programa. Además, se les proporciona información, alimentos, acceso a llamadas telefónicas y orientación jurídica.

La titular de Gobernación informó que actualmente existen ocho centros de atención distribuidos en siete entidades del país, con una capacidad conjunta para recibir hasta mil 600 personas diariamente. Cada centro puede albergar alrededor de 200 personas.

Del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo, detalló, se ha brindado atención directa a 130 mil 414 personas en estos espacios, de las cuales 94 mil 656 fueron atendidas en instalaciones ubicadas en la frontera norte y 35 mil 758 en los centros de Villahermosa y Tapachula.

A quienes optaron por no permanecer en los albergues también se les otorgaron alimentos, asesoría y apoyo para trasladarse a sus lugares de origen.

En total, mediante la estrategia se han otorgado más de un millón de servicios, incluyendo más de 382 mil raciones de alimentos calientes y más de 57 mil atenciones médicas. A través del DIF se brindó apoyo integral a familias, niñas, niños y adolescentes, así como atención jurídica, psicológica y contra la violencia a más de 11 mil mujeres.

Asimismo, 98 mil 600 personas fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante un decreto presidencial que permite otorgar seguridad social por razones humanitarias a repatriados y sus beneficiarios. En materia laboral, 14 mil 228 personas ya cuentan con un empleo formal gracias a la coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, la Secretaría del Trabajo y empresas privadas.

También se emitieron más de 93 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP; se entregaron más de 114 mil 800 tarjetas Bienestar Paisano con un apoyo de 2 mil pesos para gastos de traslado; más de 42 mil 400 connacionales se incorporaron a programas sociales y se otorgaron más de 30 mil 900 tarjetas para remesas mediante Financiera para el Bienestar.

Rodríguez añadió que, desde el inicio del programa, se instaló un centro de mando en la Secretaría de Gobernación para atender incidencias, reportando hasta ahora saldo blanco.

19 mil mexicanos en el extranjero se han registrado en IMSS

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a la fecha suman 19 mil 502 paisanos en el extranjero que se han registrado en el IMSS.

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En conferencia de prensa presidencial, Zoé Robledo destacó que 2 mil 337 paisanos se han podido pensionar al completar las semanas que le faltaban para completar y recibir esta prestación.

"Ya hay 19 mil 500 personas, paisanos mexicanas y mexicanos en el exterior, registradas en el IMSS; incluso 2 mil 300 ya se han logrado pensionar, es decir, completaron sus semanas allá de trabajos previos que tuvieron en nuestro país y hoy ya son pensionados.

"También han registrado 17 mil beneficiarios en México, es decir, atendemos a los paisanos, pero también a las familias que se quedan en nuestro país", comentó.

En Palacio Nacional, el director del IMSS destacó que 2 mil 693 ya pagaron también la cuota para acceder al Infonavit, e indicó que el salario promedio que han registrado es de 408 pesos diarios.

"Algo importante es el costo. Para nuestros paisanos, el aseguramiento salario mínimo es de mil 900 pesos o 107 dólares mensuales para el aseguramiento, insisto de ellos, de todos sus familias y no solo la parte médica, sino todas las prestaciones económicas que ofrece la seguridad social".

Señaló que los paisanos que necesiten más información pueden llamar al 011 52 55 41 66 5415, un call center que se ha abierto de forma exclusiva para atender sus dudas.