Díaz Infante Ocejo, encargada de despacho de Cruz Roja en SLP

La Cruz Roja Mexicana, informó que ha designado a María Estela Díaz Infante Ocejo como Encargada de Despacho de la Delegación de San Luis Potosí.

Esto, luego de que por motivos de salud, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez presentó renuncia al cargo honorario como Delegado Estatal, hace unas semanas.

Díaz Infante Ocejo es Licenciada en Derecho, empresaria y promotora social con más de 20 años en la institución, segun se informó.

EL COMUNICADO:

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