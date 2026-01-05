logo pulso
Confirman segundo feminicidio del año en Durango

Marisol Gutiérrez es la víctima del segundo feminicidio en Durango en el poblado de San Gabriel. Las autoridades buscan a Luis Manuel

Por El Universal

Enero 05, 2026 06:46 p.m.
DURANGO, Dgo., enero 5 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades de Durango confirmaron un feminicidio en el poblado de San Gabriel, municipio de Ocampo, por lo que la fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda por el presunto responsable, pareja de la víctima. Se trata del segundo feminicidio del año en el Estado.

La víctima, Marisol Gutiérrez de 33 años, fue localizada el domingo a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de San Gabriel. El cuerpo se encontró cerca de su vehículo particular.

La fiscalía de Durango emitió la búsqueda y localización de Luis Manuel "N" como presunto responsable, por lo que se solicitó la colaboración de la ciudadanía para que se comunique al número de emergencias 911 y brinde cualquier información que permita lograr su detención.

También familiares y amigos, a través de redes sociales, han pedido el apoyo para la localización del presunto responsable.

En el lugar se mantienen las diligencias por parte de personal de servicios periciales de Durango.

