Conmemoran 40 años del sismo de 1985 en Tlatelolco

Vecinos y familiares se reunieron esta mañana en la zona

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 09:43 a.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

A 40 años del terremoto de 1985 y en memoria de quienes perdieron la vida también en el de 2017, vecinos y familiares se reunieron esta mañana en Tlatelolco.
40 años del sismo de 1985
En el memorial ubicado frente a lo que fue el edificio Nuevo León, se colocaron centenares de velas y flores formando el número 40, como símbolo de recuerdo y esperanza.
La jornada incluyó una misa, así como una ceremonia prehispánica, en la que se honró a las víctimas con cantos, incienso y plegarias.
"Tlatelolco es memoria viva. Aquí quedaron familias enteras bajo los escombros, pero también aquí renacimos con solidaridad. Hoy no olvidamos", expresó una vecina que participó en la conmemoración.
Rinden homenaje a víctimas
El acto se realizó en presencia de habitantes de las unidades habitacionales, sobrevivientes y familiares de víctimas, quienes año con año mantienen viva la tradición de rendir homenaje a quienes murieron en los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.
En medio del silencio, las campanas repicaron a las 7:19 horas, hora exacta en que ocurrió el terremoto de 1985, recordando que la tragedia marcó un antes y un después en la historia de la Ciudad de México.

