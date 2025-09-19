Acosador mata a tres policías

CODORUS DEL NORTE, Pensilvania.- Un presunto acosador armado con un rifle se escondió en la casa de su exnovia en una zona rural de Pensilvania y emboscó a los policías que vinieron a arrestarlo, matando a tres de ellos, informó un fiscal el jueves.

La policía que llegó al lugar alrededor de las 2:10 pm del miércoles notó que la puerta de la casa estaba abierta, aunque la exnovia y su madre la habían trancado antes de salir de la propiedad.

Abrieron la puerta y fueron inmediatamente atacados por el sospechoso, que portaba un rifle AR-15 con un supresor, indicó el fiscal del condado, Tim Barker.

Agregó que el sospechoso disparó múltiples rondas a los cuatro oficiales en la puerta, matando a tres de ellos.

Los tres agentes fallecidos y un cuarto que permaneció hospitalizado trabajaban para el Departamento de Policía Regional del Condado de Northern York, que calificó el miércoles como un “día oscuro y desgarrador”.

Los departamentos vecinos intervinieron el jueves para ayudar a asumir la carga de trabajo mientras el personal de la agencia estaba de luto.

La violencia estalló el miércoles por la tarde cuando los oficiales buscaban a Matthew James Ruth, de 24 años, quien creían que había estado en la casa la noche anterior, portando un rifle y apuntando con una mira a la casa. Una mujer con la que había salido recientemente vivía allí y llamó a la policía tarde el martes cuando lo vio en una cámara de sendero, según una declaración jurada de la policía.

Ruth eludió a la policía esa noche, lo que los llevó a regresar al día siguiente después de emitir órdenes de arresto por delitos menores. El coche de la joven había sido incendiado en agosto y ella dijo que sospechaba que él estaba involucrado.

Un funcionario de la ley que identificó a Ruth como el sospechoso del tiroteo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la investigación en curso. Ruth fue abatida por la policía en el lugar.

Investigadores visitaron dos veces la casa de Ruth en Hanover, a 16 kilómetros de donde fueron asesinados los policías.