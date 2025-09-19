logo pulso
SLP

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

Por Martín Rodríguez

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

A lo largo del año 1999, la fundación San Luis 2020 reunió donativos y ordenó la construcción del conjunto de esparcimiento y escultórico de la denominada Plaza del Milenio, en los espacios planeados para recibir el año 2000.

Un cuarto de siglo después de que el reloj atómico llegó a ceros por el cambio de siglo y milenio, los ladrones han saqueado ya las placas de la 58 alcaldías, todo el bronce de la base de la fuente principal ubicada en Carranza esquina con Uresti y miles de placas que contenían los nombres de empresas y personas que donaron recursos para la construcción.

Desde el año 2004 hay equipo de videovigilancia a distancia en el crucero de Reforma y Carranza y es fecha que nadie pudo detener a los ladrones.

En el caso particular de la fuente de la avenida Reforma, que también da una cara hacia Uresti, otra hacia Venustiano Carranza y una más hacia la Plaza del Milenio, ha sufrido todo tipo de saqueo, a pesar de ubicarse en una zona visible por todos sus ángulos. Los ladrones le han robado el bronce poco a poco, y éste se encontraba en la base de la fuente que ahora es únicamente de cemento.

En la plaza que se ubica entre Madero y Carranza, los ladrones se llevaron con tranquilidad la estatua conocida como “La Guardiana” y cuya investigación penal nunca dio con su paradero.

En la fuente principal de “Las Tres Milenarias”, técnicamente ya no hay bronce. Hace años se llevaron el equipo de bombeo que permitía arrojar el chorro de agua del conjunto.

La escultura fue un esfuerzo ciudadano, y el producto escultórico fue donado por Fernando Motilla. El Comité San Luis 2020, era encabezado por Carlos Artolózaga Noriega.

