Continúan bloqueos en las carreteras 57 y 37 (San Felipe-Villa de Reyes)

Productores agrícolas de diversos estados del país realizan nuevos bloqueos en las principales carreteras de las ciudades del país, en protesta a la pretensión de realizar una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ya que aseguran, los perjudicará fuertemente.

La tarde de este miércoles, de nueva cuenta, los productores de Zacatecas iniciaron con los bloqueos carreteros de manera indefinida para manifestarse en contra de la iniciativa de reforma de la Ley de Aguas Nacionales, tras argumentar que no hay certeza en las negociaciones que se realizan en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que desde el lunes los productores se han manifestado en cuatro puntos carreteros:

-Uno es en la caseta de Calera que conecta con el municipio de Fresnillo y conduce a las rutas de Durango y Coahuila

-La caseta Osiris-Cuauhtémoc que conecta con Aguascalientes

-El tramo Las Arcinas- Trancoso que conduce a San Luis Potosí

-Un tramo a la altura del municipio de Villanueva en la región que conecta con Jalisco

Los manifestantes informaron que sus representantes les avisaron que en las negociaciones no les han dado certeza ni respuesta real a sus demandas, por ello, se ven obligados a endurecer las acciones de protesta.

También, agricultores de Guanajuato bloquearon la carretera federal 57 en el entronque a Doctor Mora y San Miguel de Allende, 37 San Felipe- Villa de Reyes, a la altura de Jaral de Berrios, 45D Apaseo el Grande-Celaya y 45 libre Celaya-Apaseo El Grande.

Asimismo, y a través de varios contingentes, se movilizan en caravana a bordo de sus tractores desde diversos municipios de Guanajuato rumbo a la Ciudad de México, en contra de la Ley de Aguas Nacionales.

A vuelta de rueda, partieron de diversos puntos del centro, norte y sur de la entidad en un sólo carril; lo que provocó caos vial.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado reportó tráfico lento a causa de la concentración de contingentes de tractores en el bulevar Juan Pablo II esquina Arboleda de San Rafael en la colonia La Huerta, en Celaya y en la carretera 45 Silao - Irapuato cerca de FIPASI.

Asimismo, emitió alertas en redes sociales por el bloqueo total cuatro puntos de las vías federales carreteras 57 y 37, 45D Y 45 libre.

Agricultores, ganaderos y productores de la región bloquearon este miércoles 3 de diciembre la garita comercial que conecta Agua Prieta, Sonora, con Douglas, Arizona, en protesta contra la nueva Ley de Aguas que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

El cierre se realizó únicamente en el cruce destinado a tractocamiones y mercancía, mientras que el paso vehicular particular y peatonal permanece abierto, según informaron voceros del movimiento.

Desde la 13:00 horas y hasta por lo menos las 17:00 horas -horario sujeto al avance de las negociaciones en el Congreso- los manifestantes mantienen el bloqueo utilizando tractores y camionetas.

En el lugar destacan mantas con consignas como "No a la Ley del Agua" y reclamos por el presunto cambio en el uso de agua para riego que implicaría la reforma.

De nueva cuenta, agricultores de la región noroeste del estado de Chihuahua bloquearon los puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez.

La manifestación se realiza con la intención de ejercer presión a los senadores y diputados federales, luego de que este día entrara en votación la Ley Nacional de Aguas.

Ariel Reich, del municipio de Galeana, Chihuahua, contó a EL UNIVERSAL, que durante el martes vieron un avance por parte de los legisladores y la comisión de agricultores que negocian la ley en la Ciudad de México, sin embargo, este día vieron que las negociaciones no avanzan y no son tan favorables para ellos.

Docenas de productores agrícolas mantienen un bloqueo sobre la autopista Puebla-Veracruz, a la altura de los municipios poblanos de Palmar de Bravo y Quecholac, en protesta por reformas a la Ley General de Aguas.

Los campesinos cerraron condesde el martes la importante vía de comunicación y la mantienen cerrada la mañana de este miércoles al considerar que dicha reforma legal afectará el acceso del agua en las comunidades rurales.Los productores, provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, cerraron los dos carriles de circulación, lo que ha provocado que miles de autos particulares y camiones de carga hayan quedado varados.