Convocatoria y Elección de Jueces en la Ciudad de México

Con la abstención de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, y el voto a favor de PRD, Morena y sus aliados, la Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de México, aprobó la convocatoria para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial capitalino, que se realizará el 1 de junio de 2025 y que implica más de un centenar de cargos públicos.

La convocatoria fue aprobada este lunes, por la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad México en la Elección extraordinaria 2025 y fue avalada por 12 votos a favor y cuatro en abstención de Movimiento Ciudadano y del PAN. Durante la sesión, ningún priista se encontró presente. Mientras que del PRD, Nora Arias y Pablo Trejo votaron a favor, sumados a los morenistas y sus aliados.

En ella se estipula que serán electos 32 magistrados (17 magistradas, 16 magistrados); asi como 95 jueces, (49 juezas y 46 jueces). Se incluyen vacantes, retiros programados y magistrados y jueces que han decidido participar de manera voluntaria en la elección.

El presidente de la comisión especial legislativa, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, dijo que es una convocatoria general a la ciudadanía, para que participen en el proceso de elección para el 2025. Además de establecer la convocatoria a poderes para que estos a la vez remita la convocatoria, "para los comités de evaluación, y que sea en ese seno de los comités de evaluación, precisamente, que se cumplan con los requisitos que se establece esta convocatoria general", apuntó.

El vicepresidente, el panista Diego Garrido, aseguró que no acompaña la convocatoria derivada de algunas recomendaciones que no fueron tomadas en cuenta, cómo agregar "anexos al currículum", con el fin de que se acredite debidamente cuáles son las cartas credenciales que están presentando los interesados.

"Estamos hablando de los próximos juzgadores, de los próximos jueces, de los próximos magistrados, que estarán en particular de los ciudadanos, que estarán juzgando, que estarán emitiendo sentencias, y no puede llegar gente que evidentemente no tenga la suficiencia que al menos demuestren con las documentales, porque si ya se está eliminando la carrera judicial, la experiencia de miles de cientos de jueces y magistrados, ahora también nos está permitiendo que se anexen al currículum, algunas documentales que acrediten", dijo.

También agregó que esta comisión debe escuchar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. "Esta comisión me parece que tiene que reunirse con el Instituto Electoral antes de emitir cualquier convocatoria y cualquier fecha, porque no sabemos si las fechas que le estamos dando, también están de acuerdo los integrantes del Consejo", sostuvo.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfied Torres, señaló que, con la idea de homologar el proceso con el orden federal, este mecanismo fue atropellado.

"Me parece que el proceso ha sido atropellado por quererlo homologar al federal todavía hoy estamos recibiendo cartas del Presidente del Poder Judicial donde se agrega un magistrado y me parece que también se va a repetir el mismo modelo y las mismas complejidades que se están presentando al nivel federal, donde van más de 50 juzgadores que no estaban contemplados en la convocatoria inicial y ya presentaron su renuncia y eso pues implica modificaciones o vacantes que no están contempladas en la convocatoria original del Senado", sostuvo.

2Para nosotros este es un proceso que no le deseamos en ningún sentido que salga mal, simplemente que tuvimos la oportunidad de mejorarlo. Tuvimos la oportunidad de hacer un mejor diseño aprendiendo de los errores del federal y por eso, es que nosotros vamos a seguir oponiéndonos", concluyó.